РИАМО - 29 ноя. В столице завершилась торжественная церемония закрытия VI Национального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс», на которой объявили победителей турнира, прошедшего в очно-дистанционном формате по 77 компетенциям, говорится в сообщении пресс-службы соревнований.

В чемпионате приняли участие более 2 тысяч человек из 81 субъекта Российской Федерации. Трансляцию церемонии посмотрело более 200 тысяч человек.

«В общекомнадном зачете по итогам чемпионата победила команда города Москвы – всего у нее 108 медалей, на втором месте команда Республики Татарстан – 56 медалей, третье место заняла Московская область — у региона 32 медали», - говорится в сообщении.

Среди регионов в развитии волонтерского движения «Абилимпикс» первое место заняла Пензенская область, на втором и третьем оказались Ростовская и Орловская области.

Москва также заняла первое место в развитии экспертного сообщества «Абилимпикс». В этой категории второе место заняла Республика Татарстан, а третье — Санкт-Петербург.

«Лучшие региональные центры «Абилимпикс» находятся в Свердловской (первое место), Новосибирской (второе место) областях и Республике Карелия (третье место). Лучшими регионами в развитии движения стали город Санкт-Петербург (первое место), Кемеровская область – Кузбасс (второе место) и Красноярский край (третье место)», - добавляется в материале.

С победой столичную команду поздравил мэр Москвы Сергей Собянин.

«У москвичей 108 наград: 70 золотых, 23 серебряных и 15 бронзовых медалей - первое место в общекомандном зачете!» - написал Собянин в своем Instagram-аккаунте.