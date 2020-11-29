РИАМО - 29 ноя. На чемпионате России по синхронному плаванию три подмосковных спортсмена выиграли золотые медали в дисциплине «Дуэт. Смешанный. Произвольная программа», говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

Турнир прошел во Дворце водных видов спорта в Казани.

«Подмосковные спортсмены Михаил Васильев, Алина Мантуленко и Кристина Аверина набрали 91,0333 балла в дисциплине «Дуэт. Смешанный. Произвольная программа» и стали обладателями золотых наград соревнований. Серебряными медалями довольствовались представители Республики Татарстан Артур Коршунов, Анна Гордеева и Олеся Архипова», - говорится в сообщении.

Министр физической культуры и спорта региона Роман Терюшков уточнил, что соревнования в Казани подарили любителям синхронного плавания немало ярких впечатлений. А победители из Подмосковья не первый год выступают в дуэте и постоянно пополняют свою медальную копилку, в том числе и на международных состязаниях.

«На чемпионате России в Казани они в очередной раз доказали, что являются сильнейшими представителями своей дисциплины в стране. Золотые медали подмосковных спортсменов – это заслуга работы тренеров и показатель высокой дисциплины и профессионализма самих атлетов», - заключил министр.