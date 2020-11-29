РИАМО - 29 ноя. Ночью в воскресенье в Химках произошло возгорание кровли на двух многоквартирных домах, на YouTube выложили видео с места происшествия.

На кадрах видеоролика видно, как на улице люди наблюдают за тушением пожара. Спасатели, используя специальный кран, проводят пролив горящей кровли с помощью пожарного рукава. Рядом с местом происшествия стоит по меньшей мере три пожарных машины.

Возгорание произошло по адресам: улица Маяковского, дом 8/12, улица Первомайская, дом 12/8. Площадь пожара — 500 квадратных метров. Возгорание удалось потушить примерно за два часа.

В результате происшествия были эвакуированы 100 человек, в том числе 15 детей. Всех жильцов сразу же разместили в здании гимназии №4. Позже пострадавших разместили в гостинице, им предоставили горячий завтрак и обед.

Уже создан штаб по ликвидации последствий пожара. По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева гражданам оказывается вся необходимая помощь.

Видео пожара в многоквартирном доме в Химках>>