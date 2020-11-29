РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 29 ноя. Глава подмосковных Люберец Владимир Ружицкий ответит на вопросы жителей в прямом эфире местного радио и телевидения 1 декабря.

«Во вторник, 1 декабря, в 18:10 отвечу на ваши вопросы в программе «Радио Люберецкого региона», а в 19:30 пообщаемся в прямом эфире «Люберецкого районного телевидения». Обсудим ситуацию с коронавирусом в городском округе Люберцы, подготовку к зиме, комплексное благоустройство дворов и общественных пространств», - написал Ружицкий на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Свои вопросы можно отправить на электронные адреса редакций: radiolub@mail.ru и redaktor@lrt.tv или задать по телефонам прямого эфира: 8(495) 554-55-72 (радио) и 8(498)642-19-50, 8(498)642-19-52 (телевидение).



