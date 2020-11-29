РИАМО - 29 ноя. Следователи инициировали проверку по факту обнаружения в квартире одного из домов Мытищ тела новорожденного ребенка без видимых признаков насильственной смерти, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ Следственного комитета РФ по Московской области.

«В ходе проверки установлено, что утром в съемной квартире женщина 1990 года рождения родила ребенка, находясь на 38 неделе беременности, после родов младенец признаков жизни не подавал», - говорится в сообщении.

Правоохранители уже провели осмотр места происшествия. Сейчас проводятся опросы. Также назначена экспертиза.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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