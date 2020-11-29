РИАМО - 29 ноя. Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев заявил, что возьмет дело с проверкой столичного детского хосписа «Дом с маяком» на контроль, сообщается на сайте радиостанции «Говорит Москва».

Ранее в учреждении провели проверку правоохранители. Причиной этому стала жалоба по поводу нарушений в области оборота наркотических средств. Учреждению грозит крупный штраф на сумму до 400 тысяч рублей или приостановление деятельности.

«Да, я буду разбираться. Тема хосписов в нашей повестке. Мы в меру сил помогаем в развитии этого дела. Завтра же начну. Штраф — это еще не так страшно. Если это оборот наркотических средств, могут и посадить. Будем разбираться», - сказал Фадеев.

Согласно жалобе, в хосписе выписывали одному из подопечных слишком много наркотических препаратов. В скором времени пройдет суд по этому делу.​