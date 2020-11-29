РИАМО - 29 ноя. Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев заявил, что возьмет дело с проверкой столичного детского хосписа «Дом с маяком» на контроль, сообщается на сайте радиостанции «Говорит Москва».
Ранее в учреждении провели проверку правоохранители. Причиной этому стала жалоба по поводу нарушений в области оборота наркотических средств. Учреждению грозит крупный штраф на сумму до 400 тысяч рублей или приостановление деятельности.
Согласно жалобе, в хосписе выписывали одному из подопечных слишком много наркотических препаратов. В скором времени пройдет суд по этому делу.
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