РИАМО - 29 ноя. Активно ведется газификация новой Москвы, в ближайшие годы в Троицком и Новомосковском округах будет построено более 345 километров газопроводов, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

По словам градоначальника, в новой Москве будет сформирована новая система транспорта газа.

«У газового хозяйства столицы большой юбилей - 155 лет. Все начиналось с Московского газового завода в Нижнем Сусальном переулке, а сегодня газовое хозяйство Москвы - крупнейшее в стране», - написал Собянин на личной странице в соцсети «ВКонтакте».

Он отметил, что в 2010 году власти столицы начали глобальное обновление газовых сетей. Так, проводится реконструкция подводных газопроводов-дюкеров. В 2019 году открылся новый цифровой Инженерный центр «Мосгаза», который видит и управляет всем газовым комплексом столицы в онлайн-режиме.

«Энергетический комплекс Москвы - один из самых экологически чистых в мире: доля природного газа приближается к 100%», - подчеркнул мэр.

Собянин также отметил, что самыми крупными потребителями газа в столице являются энергетики - «Мосэнерго» и МОЭК.

Аварийно-спасательная служба «Мосгаза» также ведет активную работу — выезжает на вызов за 3,5 минуты с момента получения заявки. А среди сварщиков есть двукратный победитель и призеры чемпионата мира по газовой сварке.

«Спасибо всем, кто трудится в отрасли! Желаю вам крепкого здоровья и новых успехов!» - заключил Собянин.

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