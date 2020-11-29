РИАМО - 29 ноя. Возгорание произошло в частном двухэтажном доме в Чечерском проезде в столице, пожар потушили, пострадавших нет, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Москве.

Сообщение о пожаре поступило в 12:14 в воскресенье. Возгорание случилось по адресу: Чечерский проезд, владение 5.

«Оперативно прибывшими пожарно-спасательными подразделениями было обнаружено возгорание в частном двухэтажном кирпичном доме. Происходило возгорание на первом и втором этажах, чердаке и кровле дома», - говорится в сообщении.

Водоисточники на месте ЧП были удалены. Работы по тушению проводили с помощью подвоза воды.

В 14:05 пожар локализовали на площади 250 квадратных метров, в 15:04 - ликвидировали. Сведений о пострадавших не поступало.