РИАМО - 29 ноя. По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева жителям дома на улице Маяковского в Химках, где ночью произошел пожар, оказывается вся необходимая помощь, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья.

В результате происшествия были эвакуированы 100 человек, включая 15 детей. Всех жильцов сразу же разместили в здании гимназии №4, для транспортировки было выделено шесть автобусов. Людям предоставлен горячий завтрак и обед. Создан штаб по ликвидации последствий пожара.

«Пострадавшим горожанам оказывается необходимая помощь. На время ремонтных работ все желающие переселены в гостиницу и снабжены всем необходимым, включая трехразовое питание и психологическую помощь. Также администрация поможет жителям материально, назначив соответствующие выплаты», - сказал глава Химок Дмитрий Волошин.

Он уточнил, что дополнительно администрация муниципалитета берет на ответственное хранение все продукты жителей, размещая их в холодильниках и морозильных камерах в ближайших магазинах и предприятиях общепита. Соответствующую заявку можно оставить в штабе.

Сейчас на месте происшествия развернута палатка МЧС, где жители могут получить помощь и ответы на беспокоящие их вопросы. Работает горячая линия: 8 (495) 572-65-00.

Кроме того, организован специальный чат для жильцов дома с представителями администрации Химок. Запущен мобильный генератор, от которого пострадавшие могут подзарядить мобильные телефоны и другую необходимую технику.

В доме восстановлена подача электричества и газа. Холодное и горячее водоснабжение работают в штатном режиме. Завершаются работы по восстановлению теплоснабжения в двух из четырех подъездов.

Возгорание на кровле двух домов в Химках было ликвидировано пожарными расчетами в кратчайшие сроки. На месте происшествия работали 106 человек и 38 единиц спецтехники. По факту произошедшего пожара проводится проверка, материалы будут переданы в Следственный комитет по городскому округу Химки.

Видео пожара в многоквартирном доме в Химках>>