РИАМО - 29 ноя. От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончался благочинный Шаховского церковного округа, настоятель Спасского храма села Ивашково протоиерей Алексий Русин, ему было 53 года, сообщается на сайте Московской епархии Русской православной церкви.

«Батюшка запомнился жителям <...> своей открытостью, отзывчивостью и горячим желанием помогать ближним», - говорится в сообщении.

Отец Алексий родился 24 июля 1967 года в поселке Манихино в Подмосковье. После школы он прошел службу в рядах Советской Армии. Позже закончил Московский педагогический государственный университет.

Митрополитом Крутицким и Коломенским Ювеналием в Успенском храме Новодевичьего монастыря 25 августа 1991 года Русин был рукоположен в сан священника и назначен настоятелем Спасского храма в селе Ивашково.

Уже в 2003 году протоиерей Алексий был назначен благочинным Шаховского церковного округа. Благодаря его усилиями восстанавливался Спасский храм, а также другие храмы благочиния.

«Он регулярно посещал социально-реабилитационный центр для детей «Колпица», отделение сестринского ухода Шаховской ЦРБ, общеобразовательные учреждения и культурные мероприятия района с духовно-просветительской миссией», - уточняется в материале.

Русин был удостоен множества церковных наград, в том числе ордена преподобного Сергия Радонежского III степени, грамоты «За усердные труды на ниве духовно-нравственного просвещения и образования», креста с украшениями и медали «За усердное служение» III степени.