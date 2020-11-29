РИАМО - 29 ноя. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил жительниц региона с Днем матери и пожелал им здоровья.

«Все дарите нам добро, улыбки и теплоту, переживаете и заботитесь о нас больше всех», - написал губернатор в своем Instagram-аккаунте.

Он подчеркнул, что всегда приходит время, когда дети должны по-особенному заботиться и думать о родителях, радовать их вниманием.

«Если в вашей жизни все так и происходит - вы счастливые родители и у вас благодарные дети. Это и значит любовь» - добавил Воробьев.

Он поздравил мам Подмосковья и поблагодарил их за то, что они дарят жизнь.

В России День матери отмечают в последнее воскресенье ноября. В этом году праздник выпал на 29 ноября.

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