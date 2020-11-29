РИАМО - 29 ноя. Пострадавших при пожаре в многоквартирных домах в Химках поместили в гостиницу на время ремонта объектов, их обеспечили трехразовым питанием, также им оказывают психологическую помощь, вся помощь жителям оказывается по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, сообщил РИАМО сотрудник пресс-службы администрации городского округа.

Администрацией сразу же был создан штаб по ликвидации последствий чрезвычайного происшествия. Первоначально жильцов разместили в здании гимназии № 4 по адресу: улица Первомайская, дом 6, а для эвакуации выделили шесть автобусов автоколонны №1786. Администрация окажет жителям материальную помощь, назначив соответствующие выплаты.

«В настоящий момент на месте развернута палатка МЧС, где жители могут получить помощь и ответы на свои вопросы. Организован специальный чат, где представители администрации находятся на постоянной связи с жителями. Запущен мобильный генератор, от которого пострадавшие могут подзарядить мобильные телефоны и другую необходимую технику», - отметил собеседник агентства.

Он добавил, что администрация берет на ответственное хранение все продукты жителей, размещая их в холодильниках и морозильных камерах, размещая их в ближайших магазинах и предприятиях общепита. Соответствующую заявку можно оставить в штабе.

Холодное и горячее водоснабжение, снабжение газом в настоящий момент работают штатно. Заканчиваются работы по восстановлению теплоснабжения: в двух подъездах пострадавшего дома оно уже восстановлено, еще в двух восстановится в течение часа.

Производится сушка электрощитов, после чего будет восстановлено и снабжение электричеством.

«Пострадавшим горожанам оказывается вся необходимая помощь. На время ремонтных работ все желающие переселены в гостиницу и снабжены всем необходимым, включая трехразовое питание и психологическую помощь», - сказал глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

По факту произошедшего пожара проводится проверка, материалы будут переданы в Следственный комитет по городскому округу Химки.

Все жители дома могут обращаться по телефону горячей линии: 8 (495) 572-65-00​.

Сообщение о возгорании поступило ночью в воскресенье. Горела кровля двух многоквартирных домов по адресу: улица Маяковского, дом 8/12, улица Первомайская, дом 12/8. Площадь пожара составила 500 квадратных метров. Возгорание потушили примерно за два часа.

Видео пожара в многоквартирном доме в Химках>>