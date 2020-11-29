РИАМО - 29 ноя. Ковчег с частями святых мощей Гурия, Самона и Авива привезли в Александро-Невский храм Софринской бригады войск национальной гвардии России в поселке Ашукино, мощи будут находиться в храме иконы Божией Матери в Артемове Пушкинского округа Подмосковья, сообщил РИАМО настоятель игумен Феофан.

«28 ноября в Александро-Невский храм Софринской бригады войск национальной гвардии России привезли ковчег с частями святых мощей Гурия, Самона и Авива. Примечательно, что они останутся с нами навсегда и все желающие смогут прийти и помолиться у святыни», - сказал игумен Феофан.

Он добавил, что из-за пандемии коронавируса паломников было не так много, но люди все равно старались прийти и помолиться за благополучие семьи.

Святым мученикам Гурию, Самону и Авиву молятся об умиротворении ссор между супругами.​