РИАМО - 29 ноя. На Котельнической набережной в Москве произошло возгорание автомобиля, площадь пожара составила четыре квадратных метра, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГУ МЧС России по столице.

Сообщение о происшествии поступило в оперативную дежурную службу центра управления кризисными ситуациями столичного главка МЧС в 12:01.

«В 12:17 пожар ликвидирован», - сказал собеседник агентства.

Инцидент произошел по адресу: Котельническая набережная, дом 33, корпус 1. Сведений о пострадавших не поступало.