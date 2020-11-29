РИАМО - 29 ноя. За 10 месяцев текущего года в родильных домах и перинатальных центрах столицы многодетными мамами стали 13,6 тысячи женщин, говорится в сообщении пресс-службы московского департамента здравоохранения.

В столице многодетной признается семья с тремя и более детьми младше 16 лет.

«В системе московского здравоохранения есть все необходимое для оказания высококвалифицированной медицинской помощи будущим мамам и новорожденным», - сказал главный акушер-гинеколог департамента здравоохранения города Антон Оленев.

Он уточнил, что городские врачи помогают планировать беременность и принимают роды и у женщин с хроническими заболеваниями, в перинатальных центрах и больницах Москвы выхаживают самых маленьких малышей весом от 500 граммов, а в роддомах города есть все необходимое для комфорта мамы и малыша.

В столичной системе здравоохранения работает 21 акушерский стационар. Пять из них имеют статус перинатальных центров. Роддома имеют не только огромный опыт, но и свою специализацию.

Каждая мама в мегаполисе получает при выписке набор для новорожденного, если рождение ребенка зарегистрировано в Москве. В набор входит 45 предметов: детское белье, одежда, аксессуары для кормления, пеленания и купания, пустышки, погремушки, салфетки, мази, присыпки и многое другое. Все вещи подходят как для мальчиков, так и для девочек.