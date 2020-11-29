РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 29 ноя. В результате пожара в хозяйственной постройке на улице Климовской Подольска пострадал один человек, сообщил «РИАМО в Подольске» сотрудник пожарной охраны городского округа.

Как отмечается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области, 28 ноября в 23:06 в оперативно-дежурную смену поступило сообщение о пожаре в хозяйственной постройке в городском округе Подольск на улице Климовской.

«Пожарные Подольска ликвидировали возгорание в 23:52. В результате происшествия один человек пострадал. У него отравление продуктами горения», - сказал собеседник агентства.

Всего в ликвидации возгорания принимали участие две единицы техники и восемь человек.