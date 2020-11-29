РИАМО - 29 ноя. После внеплановой проверки детского хосписа «Дом с маяком» в столице завели дело о нарушении порядка оборота наркотических средств, сообщила директор хосписа и создательница благотворительного фонда Лида Мониава.

Полиция провела в хосписе внеплановую проверку и выявила недочеты в оформлении журналов по отчету об использовании препаратов. Ранее поступила жалоба на хоспис. Заявитель отметил, что в учреждении одному из детей выписывают слишком много наркотических препаратов, а также незаконно распространяют лекарства. Полиция организовала проверку и в организации, где закупались лекарства.

«Система оформления журналов по учету (их великое множество, есть даже журнал по учету журналов) крайне сложная, за каждую ошибку в цифре можно сесть в тюрьму. Все препараты сошлись, а несколько записей в журналах отсутствовали. Это по законам РФ считается нарушением оборота наркотических средств», — написала Мониава на своей странице в соцсети Facebook.

За данное нарушение хоспису может грозить штраф от 200 до 400 тысяч рублей или приостановка деятельности.