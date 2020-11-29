РИАМО - 29 ноя. В столице прошел первый еженедельный общегородской педсовет в онлайн формате, мероприятие посвятили цифровой грамотности и культуре, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

В педсовете приняли участие по одному педагогу от образовательного учреждения.

«Нет сомнений, что профессиональный диалог тех, кто работает в образовании, стартовавшие онлайн-педсоветы и другие регулярные мероприятия с участием московских педагогов помогут и в период дистанта, и тогда, когда дети вернутся — а они обязательно вернутся — на уроки в школу, будут способствовать новым достижениям и результатам наших школьников», - сказал глава столичного департамента образования и науки столицы Александр Молотков.

Заместитель руководителя департамента образования и науки города Наталия Киселева отметила, что на сегодняшний день в Москве есть необходимость формирования цифровой культуры и этикета.

«Мы хотим показать новые форматы педсовета, которые коллеги могут брать на вооружение и организовывать в своей школе, сделать педсовет интересным, интерактивным и развивающим, включая интересные лекции, выступления экспертов по острым вопросам», — сказала Киселева.

Темы следующих педсоветов могут предлагать сами педагоги. Собрания будут проходить еженедельно по пятницам в 15:00. Чтобы стать их участником, нужно зарегистрироваться на сайте «Школа большого города» в разделе «Инструменты директора».​

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