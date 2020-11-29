РИАМО - 29 ноя. При возгорании на кровле двух жилых домов в Химках пострадал один человек, из зданий эвакуировали 100 жителей, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Сообщение о пожаре поступило ночью в воскресенье. Горела кровля двух многоквартирных домов по адресу: улица Маяковского, дом 8/12, улица Первомайская, дом 12/8. Площадь пожара составила 500 квадратных метров. Возгорание потушили.

«Эвакуировано 100 человек. Организован ПВР (пункт временного размещения – ред.) в школе №4. <…> Есть пострадавший», - говорится в сообщении.

В тушении возгорания принимали участие 106 человек и 38 единиц техники.

Видео пожара в многоквартирном доме в Химках>>