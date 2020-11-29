РИАМО - 29 ноя. В Москве есть множество мер для поддержки матерей, например, в городе существуют специальные бесплатные программы для мам, которые хотят получить дополнительное образование, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

В воскресенье градоначальник поздравил москвичек с Днем матери и напомнил о мерах поддержки матерей.

«От всей души желаю, чтобы вы, дорогие мамы, чувствовали любовь, благодарность и заботу близких. Здоровья вам, счастья, семейного тепла и благополучия! В городе многое делается для поддержки матерей. Пока вы воспитываете детей, мы заботимся о вас», - написал Собянин на личной странице в соцсети «ВКонтакте».

Он уточнил, что в мегаполисе оказывают матерям разного рода социальную помощь. Это как единовременные, так и ежемесячные выплаты, а еще различные льготы, возможность получить адресную помощь в сложной жизненной ситуации, скидки на детские вещи. Большая часть этих услуг доступна на портале mos.ru, что экономит время.

Также женщины могут получить бесплатную психологическую поддержку на сайте.

В центрах занятости «Моя работа» и «Моя карьера» есть специальные бесплатные программы для мам, которые хотят получить дополнительное образование. Им помогают освоить новую профессию, найти подработку или работу на полный день после отпуска по уходу за ребенком.

«И, конечно, мы продолжаем строить садики, школы, поликлиники, спортобъекты, чтобы маленьким москвичам было комфортно в своем городе», - добавил Собянин.

Мэр поблагодарил матерей за добрые сердца, наполненные любовью к детям и внукам.

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