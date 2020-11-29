РИАМО - 29 ноя. Парк развлечений «Остров Мечты» работает в соответствии с требованиями санитарного законодательства, направленного на сокращение распространения коронавирусной инфекции, говорится в сообщении пресс-службы парка.

Ранее представитель Роспотребнадзора заявил, что в ходе проверки в парке был выявлен ряд нарушений мер профилактики коронавирусной инфекции, из-за чего ему может грозить штраф или временное закрытие.

«Информация, ранее опубликованная в СМИ, не соответствует действительности. <...> Нам не грозит запрет на осуществление деятельности - «Остров Мечты» работает в штатном режиме», - говорится в сообщении.

Гостей парка развлечений просят ответственно относиться к собственному здоровью и здоровью окружающих, носить защитные маски и перчатки, соблюдать социальную дистанцию.

«Для посетителей при входах в здание, у аттракционов, в магазинах, кафе, ресторанах и уборных установлены навесные и напольные дезинфекторы, а также дозаторы для антисептика. На большинстве аттракционов количество доступных посадочных мест снижено вдвое, а на шоу-программах действует безопасная схема рассадки», - уточняется в материале.

Также в заведениях общепита на территории парка сокращено количество посадочных мест, согласно действующим нормам.

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Текстовая трансляция

29 НОЯБРЯ

- Свыше 70 предприятий общепита в столичных ТЦ проверили на соблюдение антиковидных мер. Санитарно-эпидемиологические требования не соблюдали в 30 предприятиях.

- Почти 1,3 тыс пациентов с коронавирусом госпитализировали в столице. На ИВЛ находятся 411 заболевших.

- За сутки в России зарегистрировали 26 683 случая коронавирусной инфекции.В Подмосковье выявили 1 069 больных. В Москве - 6 798.

- 72 пациента с коронавирусной инфекцией умерли в столице за сутки. С начала пандемии в мегаполисе зафиксировали 592 415 случаев Covid‑19.

- Еще 5576 человек вылечились от Covid‑19 в Москве. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 447 111.

- В Подмосковье продолжают оказывать плановую медпомощь, несмотря на пандемию Covid‑19. В регионе открыто порядка 19 тысяч коек для Covid‑пациентов.