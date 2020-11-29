РИАМО - 29 ноя. В ноябре принято отмечать праздник, посвященный зимующим птицам, – Синичкин день, столичные специалисты советуют подкармливать синиц, когда установится минусовая температура и постоянный снежный покров, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Весной и летом птицы питаются насекомыми, а осенью и зимой переходят на растительный корм.

«Для синичек подойдет несоленое сало, просо, цельный овес, семена льна и ячменя, а также подсушенные крошки белого хлеба. Всем птицам вредно употреблять любые жареные, соленые, перченые, копченые продукты, ржаной хлеб, сдобу, свежий белый хлеб, пшено, фрукты и миндаль», - говорится в сообщении.

В Москве обитает много видов синиц, например хохлатая, которую очень редко можно встретить в столичных парках. В столице живет большая синица – у нее желтая грудка с черным галстуком, который значительно шире у самцов.

Есть в городе и особи, занесенные в Красную книгу, например, Московка, обыкновенная лазоревка, пухляк и длиннохвостая синица.