РИАМО - 29 ноя. Автомобиль на большой скорости въехал в столб в деревне Репище Одинцовского округа, в результате дорожно-транспортного происшествия погиб один человек, сообщил РИАМО сотрудник пресс-службы ГУ МВД по Московской области.

«Около 06:00 был обнаружен автомобиль, который совершил наезд на световую опору. В автомобиле находилось тело мужчины 1994 года. Он скончался. По предварительным данным, причиной ДТП стал наезд на световую опору», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что на месте инцидента работают сотрудники ДПС, следственно-оперативная группа. Обстоятельства ДТП выясняются. ​