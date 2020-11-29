РИАМО - 29 ноя. На территорию Москвы и Московской области в середине недели придет сибирский антициклон, который принесет с собой похолодание, сообщил РИАМО ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, в понедельник в регионе сохранится оттепель. И днем, и ночью будет плюс 1-3 градуса, пасмурно, прогнозируются кратковременные осадки в виде мороси и мокрого снега.

«Во вторник пройдет холодный фронт со скоротечными зарядами снега, температура воздуха оставит 0 градусов, на дорогах гололедица», - сказал Тишковец.

Он уточнил, что со среды в Московский регион придет сибирский антициклон, из-за этого начнут крепчать морозы, осадки маловероятны.

«В среду температура воздуха ночью составит 0 - минус 5 градусов, днем - минус 4 - плюс 1 градус. В выходные дни возможно похолодание до минус 4 - минус 9 градусов, а днем - минус 1 - минус 6», - добавил синоптик.​

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