РИАМО - 29 ноя. В столичных библиотеках увеличили срок возврата книг, полученных по единому читательскому билету, до 31 января 2021 года, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Сейчас из-за эпидемиологической обстановки библиотеки, как и многие учреждения культуры, закрыты. Однако читатели могут не беспокоиться о сроке сдачи книг, полученных по единому читательскому билету, — он будет автоматически продлен до конца января следующего года», - сказал куратор ИТ-проектов в сфере культуры и бизнеса департамента информационных технологий города Сергей Шакрыл.

Он добавил, что единый читательский билет в библиотеках оформили свыше 455 тысяч горожан.

Обслуживание в столичных библиотеках временно приостановлено с 13 ноября по 15 января 2021 года. В настоящее время у горожан на руках остается 520 тысяч книг. Но во время пандемии коронавируса услугами библиотек можно пользоваться онлайн.

На портале «Онлайн.Библиогород» можно присоединиться к виртуальным мероприятиям, здесь еще собраны интервью с известными людьми, записи лекций, мастер-классы и многое другое.

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Текстовая трансляция

29 НОЯБРЯ

- Свыше 70 предприятий общепита в столичных ТЦ проверили на соблюдение антиковидных мер. Санитарно-эпидемиологические требования не соблюдали в 30 предприятиях.

- Почти 1,3 тыс пациентов с коронавирусом госпитализировали в столице. На ИВЛ находятся 411 заболевших.

- За сутки в России зарегистрировали 26 683 случая коронавирусной инфекции.В Подмосковье выявили 1 069 больных. В Москве - 6 798.

- 72 пациента с коронавирусной инфекцией умерли в столице за сутки. С начала пандемии в мегаполисе зафиксировали 592 415 случаев Covid‑19.

- Еще 5576 человек вылечились от Covid‑19 в Москве. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 447 111.

- В Подмосковье продолжают оказывать плановую медпомощь, несмотря на пандемию Covid‑19. В регионе открыто порядка 19 тысяч коек для Covid‑пациентов.