РИАМО - 29 ноя. В следующем году в России пройдут проверки пенсионеров на предмет наличия дополнительных доходов, также начнут проверять места жительства пенсионеров, получающих северные доплаты, сообщает агентство «Прайм».

По словам доцента базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Развитие человеческого капитала» РЭУ имени Г.В. Плеханова Людмилы Ивановой-Швец, специалисты будут выяснять, кто получает начисленную ПФР пенсию, но проживает в других странах. Ранее выборочные проверки показали наличие нарушений как в сторону незаконных переплат, так и недоплат пенсий.

«После этого будет проведена более тщательная проверка правильности выплат пенсий, потому что, с одной стороны, граждане недополучают определенную часть пенсионных выплат, а, с другой стороны, у Пенсионного фонда повышаются расходы, которые не всегда удается возместить», — сказала эксперт.

В первую очередь будет проверяться наличие дополнительных доходов. Такие проверки, направленные на исключение получения различных надбавок и доплат к пенсии, могут проводить Федеральная налоговая служба, ПФР или органы соцзащиты.

Как уточнила Иванова-Швец, после проверок появятся те, кому будут положены дополнительные деньги, и те, кому придется возвращать в фонд незаконно полученные средства.

«Но зато после этого будет меньше претензий и обращений по пенсионным выплатам», — заключила доцент.​

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