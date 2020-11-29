РИАМО - 29 ноя. За прошедшие сутки в столичные больницы доставили 1295 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией, на ИВЛ находятся 411 заболевших, сообщает оперштаб Москвы.

В городе за сутки зафиксировано 6798 новых случаев заражения коронавирусом.

«Среди новых выявленных случаев: 42,8% — от 18 до 45 лет, 30,7% — от 46 до 65 лет, 11,6% — от 66 до 79 лет, 3,7% — старше 80 лет, 11,2% — дети», - говорится в сообщении.

Пожилым горожанам и москвичам с хроническими заболеваниями напомнили о необходимости соблюдать домашний режим.

С начала пандемии в мегаполисе выявили 599 213 случаев Covid-19, скончались 8828 заболевших, выздоровели 447 111 человек.

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Текстовая трансляция

29 НОЯБРЯ

- Свыше 70 предприятий общепита в столичных ТЦ проверили на соблюдение антиковидных мер. Санитарно-эпидемиологические требования не соблюдали в 30 предприятиях.

- Почти 1,3 тыс пациентов с коронавирусом госпитализировали в столице. На ИВЛ находятся 411 заболевших.

- За сутки в России зарегистрировали 26 683 случая коронавирусной инфекции.В Подмосковье выявили 1 069 больных. В Москве - 6 798.

- 72 пациента с коронавирусной инфекцией умерли в столице за сутки. С начала пандемии в мегаполисе зафиксировали 592 415 случаев Covid‑19.

- Еще 5576 человек вылечились от Covid‑19 в Москве. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 447 111.

- В Подмосковье продолжают оказывать плановую медпомощь, несмотря на пандемию Covid‑19. В регионе открыто порядка 19 тысяч коек для Covid‑пациентов.