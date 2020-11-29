РИАМО - 29 ноя. В столичном проекте «Сказки внукам» приняли участие более 90 человек, в его рамках участники записали видеоролики, где читают сказки для детей, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Для просмотра доступно 80 роликов, на которых записано 119 сказок. В проекте приняли участие и известные горожане.

«Сказки для маленьких зрителей рассказал легендарный телеведущий Николай Дроздов. Он прочитал произведения Корнея Чуковского «Айболит» и «Телефон». К проекту присоединилась и Анна Шатилова, любимый многими поколениями телезрителей диктор Центрального телевидения и Гостелерадио», - говорится в сообщении.

В проекте также приняли участие актер театра и кино Валерий Данилин и композитор Александр Журбин.

Акция «Сказки внукам» была создана участниками городских клубных пространств «Мой социальный центр» при поддержке столичного департамента труда и социальной защиты населения. Видеозаписи – это подарок москвичей старшего поколения ребятам, оставшимся без попечения родителей и оказавшимся в трудной жизненной ситуации.​