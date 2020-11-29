РИАМО - 29 ноя. С начала 2020 года в службу поддержки портала mos.ru поступило 760 тысяч звонков, на вопросы горожан круглосуточно отвечают 740 операторов, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Операторы помогают жителям зарегистрироваться или авторизоваться на сайте mos.ru, заполнить профиль пользователя и подать заявление на получение государственных услуг, а также консультируют при возникновении технических проблем», - сказал руководитель общегородского контакт-центра Андрей Савицкий.

Чаще всего москвичи обращались по вопросам о получении городских услуг, работы сервисов, использования социального сертификата, авторизации в электронном дневнике школьника и так далее.

База знаний горячей линии на портале регулярно дополняется актуальными сведениями и включает уже свыше 5,7 тысячи материалов для оперативных ответов.

За девять лет работы операторы горячей линии приняли от горожан около 6 миллионов звонков по номеру: +7 (495) 539-55-55.