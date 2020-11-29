РИАМО - 29 ноя. Анонимное сообщение с угрозой минирования столичного аэропорта Домодедово поступило на почту УВД в Свердловской области, оно оказалось ложным, сообщается на сайте ГУ МЧС по Московской области.

Воздушная гавань после сообщения продолжила работать в штатном режиме. на объекте был введен режим «Аноним».

«Усилены меры безопасности. Эвакуация не проводилась. Силы и средства от МЧС России не привлекались», - говорится в сообщении.

Все помещения аэропорта были обследованы кинологами. По итогам проверки взрывоопасные вещества найдены не были. Сообщение о минировании было ложным.