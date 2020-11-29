РИАМО - 29 ноя. За минувшие сутки в Москве зафиксировали 6798 новых случаев Covid-19, всего в городе было выявлено 599 213 случаев заболевания, сообщает оперштаб столицы.

С начала пандемии коронавируса в городе скончались 8828 заболевших, выздоровели 447 111 человек.

В России за сутки выявлено 26 683 новых случая коронавирусной инфекции, из них 22,1% пациентов не имели клинических проявлений заражения. За сутки было зафиксировано 459 летальных исходов, полностью выздоровели 21 987 пациентов.

С начала пандемии в стране зарегистрировано 2 269 316 случаев заражения Covid-19, умерли 39 527 пациентов, вылечились 1 761 457 человек.

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Текстовая трансляция

29 НОЯБРЯ

- Свыше 70 предприятий общепита в столичных ТЦ проверили на соблюдение антиковидных мер. Санитарно-эпидемиологические требования не соблюдали в 30 предприятиях.

- Почти 1,3 тыс пациентов с коронавирусом госпитализировали в столице. На ИВЛ находятся 411 заболевших.

- За сутки в России зарегистрировали 26 683 случая коронавирусной инфекции.В Подмосковье выявили 1 069 больных. В Москве - 6 798.

- 72 пациента с коронавирусной инфекцией умерли в столице за сутки. С начала пандемии в мегаполисе зафиксировали 592 415 случаев Covid‑19.

- Еще 5576 человек вылечились от Covid‑19 в Москве. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 447 111.

- В Подмосковье продолжают оказывать плановую медпомощь, несмотря на пандемию Covid‑19. В регионе открыто порядка 19 тысяч коек для Covid‑пациентов.