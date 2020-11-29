РИАМО - 29 ноя. В рамках проекта «Парковый стихоговоритель» горожане записали более 500 поздравлений ко Дню матери, их можно посмотреть на страницах «Мосгорпарка» в социальных сетях, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«С 9 по 27 ноября горожане прислали более 500 видеопоздравлений, адресованных мамам. Участники читали стихи, посвященные женщинам и материнству», - говорится в сообщении.

Москвичи прочитали произведения известных поэтов и стихи собственного сочинения. Все видеопоздравления опубликованы на страницах «Мосгорпарка» в соцсетях. Записи разделены на 11 выпусков длительностью от 10 до 60 минут.

Впервые проект «Парковый стихоговоритель» прошел в 2016 году при участии студентов Российского института театрального искусства. В 2020 году акцию провели в онлайн-формате.​