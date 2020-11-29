РИАМО - 29 ноя. Скончался экс-президент Российской академии наук, академик РАН Владимир Фортов, сообщается в аккаунте информационно-аналитического центра «Наука» РАН в соцсети Facebook.

«Ушел из жизни выдающийся российский ученый, президент Российской академии наук (2013-2017), академик РАН Владимир Евгеньевич Фортов», - говорится в сообщении.

Как уточняется на сайте информационной системы архивов РАН, Фортов родился 23 января 1946 года в подмосковном Ногинске. Он был специалистом в области теплофизики экстремально высоких температур и давлений, теплофизики плотной плазмы, физической газодинамики.

Ученый написал свыше 300 научных работ, в том числе 16 монографий.

Фортову вручали орден Трудового Красного Знамени, орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени, золотую медаль имени С.П. Королева «За выдающиеся работы в области ракетно-космической техники», золотую медаль имени М.В. Келдыша «За выдающиеся результаты в области прикладной математики и механики» и другие награды.