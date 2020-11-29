РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 29 ноя. Огнеборцы подмосковного Подольска ликвидировали возгорание в квартире на улице Рощинской, в результате происшествия никто не пострадал, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

«28 ноября в 22:09 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в квартире в городском округе Подольск на улице Рощинской», - говорится в сообщении.

Возгорание ликвидировали в 23:23. Пострадавших в данном инциденте нет.

Всего в тушении пожара принимали участие две единицы техники и восемь человек.