РИАМО - 29 ноя. В Москве за минувшие сутки скончались 72 человека с подтвержденным коронавирусом, с начала пандемии в городе умерли 8828 пациентов, сообщает столичный оперштаб.

«Если вы чувствуете любые симптомы ОРВИ, оставайтесь дома и вызовите врача. Не рискуйте своей жизнью и здоровьем, а также жизнью и здоровьем окружающих», -говорится в сообщении.

С начала пандемии в мегаполисе зафиксировали 592 415 случаев Covid-19, выздоровели после лечения 447 111 пациентов.

В общественных местах и пассажирском транспорте следует соблюдать масочно-перчаточный режим.

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Текстовая трансляция

29 НОЯБРЯ

- Свыше 70 предприятий общепита в столичных ТЦ проверили на соблюдение антиковидных мер. Санитарно-эпидемиологические требования не соблюдали в 30 предприятиях.

- Почти 1,3 тыс пациентов с коронавирусом госпитализировали в столице. На ИВЛ находятся 411 заболевших.

- За сутки в России зарегистрировали 26 683 случая коронавирусной инфекции.В Подмосковье выявили 1 069 больных. В Москве - 6 798.

- 72 пациента с коронавирусной инфекцией умерли в столице за сутки. С начала пандемии в мегаполисе зафиксировали 592 415 случаев Covid‑19.

- Еще 5576 человек вылечились от Covid‑19 в Москве. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 447 111.

- В Подмосковье продолжают оказывать плановую медпомощь, несмотря на пандемию Covid‑19. В регионе открыто порядка 19 тысяч коек для Covid‑пациентов.