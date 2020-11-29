РИАМО - 29 ноя. Столичные врачи вылечили от коронавирусной инфекции 5576 пациентов за минувшие сутки, сообщает оперштаб Москвы.

«Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 447 111», - говорится в сообщении.

Для того, чтобы подтвердить отсутствие в организме пациента коронавируса, медики проводят специальные исследования.

Вылечившимся от Covid-19 горожанам предлагают стать донорами плазмы или социальными волонтерами для тех, кто лечится от инфекции на дому. Подробнее об этом можно узнать по телефону: 8(495)870-45-16.

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Текстовая трансляция

29 НОЯБРЯ

- Свыше 70 предприятий общепита в столичных ТЦ проверили на соблюдение антиковидных мер. Санитарно-эпидемиологические требования не соблюдали в 30 предприятиях.

- Почти 1,3 тыс пациентов с коронавирусом госпитализировали в столице. На ИВЛ находятся 411 заболевших.

- За сутки в России зарегистрировали 26 683 случая коронавирусной инфекции.В Подмосковье выявили 1 069 больных. В Москве - 6 798.

- 72 пациента с коронавирусной инфекцией умерли в столице за сутки. С начала пандемии в мегаполисе зафиксировали 592 415 случаев Covid‑19.

- Еще 5576 человек вылечились от Covid‑19 в Москве. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 447 111.

- В Подмосковье продолжают оказывать плановую медпомощь, несмотря на пандемию Covid‑19. В регионе открыто порядка 19 тысяч коек для Covid‑пациентов.