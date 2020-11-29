РИАМО - 29 ноя. Возгорание случилось на крышах на стыке двух домов по улицам Первомайской и Маяковского в Химках, огонь ликвидировали, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

В 03:58 в воскресенье на пульт диспетчера ЦППС поступило сообщение о задымлении в жилом доме.

«На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось горение кровли на стыке домов на площади 200 квадратных метров, (была - ред.) угроза распространения по зданиям», - говорится в сообщении.

В 04:42 площадь пожара составила 500 квадратных метров, был организован штаб пожаротушения и три участка тушения возгорания. В 06:03 огонь был ликвидирован.

Во время данного инцидента из домов было эвакуировано 100 человек.

Видео пожара в многоквартирном доме в Химках>>