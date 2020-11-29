РИАМО - 29 ноя. Города Московской области начали украшать к новогодним праздникам, организовывать места отдыха для жителей, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Мы начинаем украшать наши города, делать места отдыха, чтобы люди гуляли, потому что, как говорят «война войной, а обед по расписанию», - сказал Воробьев в эфире телеканала «Россия 1».

Он добавил, что на открывшийся центральный городской каток «Театральный» в Химках ежедневно приходят до 700 человек.

Вход на каток для всех желающих бесплатный. Количество посетителей регулируют с помощью системы QR-кодов. Билет на определенное время можно получить в кассе или через интернет, сеанс катания длится 1,5 часа.

Ранее Воробьев сообщал, что в Подмосковье зимой будут работать катки, лыжные трассы, появятся маршруты для поездок на квадроциклах.