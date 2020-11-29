РИАМО - 29 ноя. Несмотря на пандемию коронавирусной инфекции, в Московской области пациентам продолжают оказывать плановую медицинскую помощь, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Он уточнил, что в регионе открыто порядка 19 тысяч коек для Covid-пациентов.

«Мы открыли большое количество <...> коек для того, чтобы работали автономные ковидные госпитали, а плановая помощь тем временем не остановлена», - сказал Воробьев в эфире «Россия 1».​

В Подмосковье несколько тысяч человек уже прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции. В область каждую неделю поставляется до 1,5 тысяч доз вакцины от Covid-19.

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Текстовая трансляция

29 НОЯБРЯ

- Свыше 70 предприятий общепита в столичных ТЦ проверили на соблюдение антиковидных мер. Санитарно-эпидемиологические требования не соблюдали в 30 предприятиях.

- Почти 1,3 тыс пациентов с коронавирусом госпитализировали в столице. На ИВЛ находятся 411 заболевших.

- За сутки в России зарегистрировали 26 683 случая коронавирусной инфекции.В Подмосковье выявили 1 069 больных. В Москве - 6 798.

- 72 пациента с коронавирусной инфекцией умерли в столице за сутки. С начала пандемии в мегаполисе зафиксировали 592 415 случаев Covid‑19.

- Еще 5576 человек вылечились от Covid‑19 в Москве. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 447 111.

- В Подмосковье продолжают оказывать плановую медпомощь, несмотря на пандемию Covid‑19. В регионе открыто порядка 19 тысяч коек для Covid‑пациентов.