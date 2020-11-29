РИАМО - 29 ноя. В воскресенье температура воздуха в Москве и Московской области составит 0 – плюс 3 градуса, возможны небольшие осадки, прогнозируется порывистый ветер, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Предстоящим днем столичный регион будет находиться в теплом секторе циклона. При облачной погоде местами пройдут небольшие осадки. Максимальная температура воздуха в Москве составит плюс 1 - плюс 3, по области - 0 - плюс 3 градуса», - говорится в сообщении.

Скорость юго-восточного ветра будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду, местами возможны порывы до 12-14 метров в секунду.

Атмосферное давление составит 757 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха будет порядка 85%.