РИАМО - 28 ноя. В столице до 10:00 29 ноября объявили экстренное предупреждение из-за тумана с видимостью 200-700 метров и гололедицы, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Москве.

«Управляя автотранспортом в неблагоприятных погодных условиях рекомендуется значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств. Избегайте внезапных маневров – обгонов, перестроений, опережений», - говорится в сообщении.

Пешеходам посоветовали при движении по краю проезжей части в тумане обозначить себя светоотражающими элементами на одежде.

Всем участникам дорожного движения рекомендовали быть внимательными и осторожными.

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