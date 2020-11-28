РИАМО - 28 ноя. В ближайшие 1-3 часа с сохранением до 10:00 29 ноября в Московской области ожидаются туман с видимостью 200-700 метров, местами гололедица, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Подмосковью.

«При тумане возникают такие факторы опасности, как снижение видимости, затруднение движения транспорта, увеличение вероятности дорожно-транспортных происшествий», - говорится в сообщении.

Жителям региона, страдающим сердечно-сосудистыми и астматическими заболеваниями, в туман посоветовали воздержаться от выхода на улицу. Пешеходам рекомендовали быть предельно внимательными при переходе улиц и дорог.

При тумане и гололедице автомобилистам следует быть очень внимательными, снизить скорость и соблюдать правила дорожного движения, не нужно совершать лишних перестроений, обгонов, опережений.

При гололедице пешеходам следует передвигаться осторожно, наступать на всю подошву. Пожилым людям посоветовали использовать трость с резиновым наконечником или палку с заостренными шипами. При падении сначала нужно присесть, чтобы снизить высоту падения.