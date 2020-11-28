РИАМО - 28 ноя. В чемпионате России по боксу среди мужчин примут участие 309 спортсменов со всей страны, из них 52 представителя Москвы и Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы Федерации бокса РФ.

«Боксеры сразятся за золотые медали и возможность войти в состав национальной сборной, представляющей Россию на Олимпийских играх в Токио», - говорится в сообщении.

Призовой фонд турнира «Лига Ставок. Чемпионат Росси по боксу среди мужчин» составляет 10 миллионов рублей, также победители в каждой весовой категории получат автомобили Kia Rio.

Чемпионат России по боксу пройдет в Оренбурге. На нем выберут десять лучших спортсменов страны.