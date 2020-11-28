РИАМО - 28 ноя. После выступлений именитых спортсменов и звезд 15-й сезон на ГУМ-катке в центре столицы объявили открытым, передает корреспондент РИАМО.

Сразу после зарядки, которую провели олимпийская чемпионка по фигурному катанию в танцах на льду Татьяна Навка и чемпион мира по хоккею Алексей Яшин, 15-й сезон ГУМ-катка объявили открытым.

«Несмотря ни на что, наша Красная площадь, наш центр столицы заиграл, засверкал на этом прекрасном льду, и сегодня мы рады всех вас встречать», - сказала Навка.

Также в церемонии открытия принимали участие фигуристы Маргарита Дробязко и Повилас Ванагас, обладательница всех титулов в фигурном катании Алина Загитова. Еще для зрителей выступили телеведущий Дмитрий Хрусталев, певец Денис Клявер, актриса театра и кино Екатерина Шпица. Церемонию открытия посетил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

С 29 ноября все желающие смогут покататься на коньках на льду в центре столицы.

Каток на Красной площади будет открыт каждый день с 10:00 до 23:00. Планируется, что он будет работать до 1 марта 2021 года.

На территории ГУМ-катка будут соблюдены все необходимые меры предосторожности из-за пандемии коронавируса. Для гостей предусмотрены одноразовые маски и перчатки, площадь катка позволяет держать социальную дистанцию. Коньки будут дезинфицировать после каждого проката.