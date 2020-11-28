РИАМО - 28 ноя. Мосгосэкспертиза согласовала проектную документацию капитального ремонта многоквартирного дома 4/12, строение 1, по улице Новокузнецкой, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В рамках утвержденных проектных решений предусмотрены не только отделочные и ремонтные работы, но и модернизация инженерных систем дома.

«В рамках утвержденных проектных решений предусмотрены отделочные и ремонтные работы. В том числе во входных группах и в местах общего пользования заменят входные и тамбурные двери, уложат новое плиточное покрытие на стенах первого этажа, расчистят и выполнят локальный ремонт стен и потолков, а также обновят ограждения лестниц и перила», – сказала руководитель Мосгосэкспертизы Анна Яковлева.

В рамках фасадных работ заменят штукатурный слой, проведут его окраску, обновят откосы и заменят оконные отливы. Еще планируется установить флагодержатели, обновить козырек. Дополнительно предусматриваются работы на балконах и лоджиях.

По словам Яковлевой, в части модернизации системы электроснабжения запроектирована замена вводно-распределительного устройства и магистральных стояков квартир, этажных щитов и общедомового освещения.

Будут заменены магистральные трубопроводы и стояки систем хозяйственно-питьевого и горячего водоснабжения, магистральные трубопроводы и стояки бытовой канализации по существующим трассам. Также заменят отопление жилой части по существующей схеме.

Предусмотрен восстановительный ремонт в зонах замены коммуникаций по всему объему здания, существующий архитектурный облик здания сохраняется.