РИАМО - 28 ноя. Специалисты Роспотребнадзора выявили ряд нарушений мер профилактики коронавирусной инфекции в столичном парке развлечений «Остров Мечты», сообщил главный специалист-эксперт московского управления Роспотребнадзора Даниил Кобразов.

В субботу Роспотребнадзором было проведено обследование парка по адресу: проспект Андропова, дом 1, на соблюдение санитарных требований, направленных на борьбу с распространением Covid-19.

«По результатам обследования был выявлен ряд нарушений юридическим лицом, эксплуатирующим данный развлекательный центр. Так, например, часть посетителей находилась на территории развлекательного центра без масок», - сказал Кобразов.

Кроме того, в парке не было оборудования по обеззараживанию воздуха, а еще были допущены нарушения в части проведения дезинфеции.

За выявленные нарушения по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ парку грозит штраф до 500 тысяч рублей или приостановление деятельности до 90 суток.

Роспотребнадзором не применялась процедура временного запрета деятельности. «Остров Мечты» пока продолжает работать.

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Текстовая трансляция

28 НОЯБРЯ

- Подмосковье получило свыше 2 тыс препаратов от коронавируса. Вакцина «Спутник V» проходит дополнительные испытания на пациентах старше 60 лет.

- Свыше 1,1 млн россиян оштрафовали за нарушения ограничений по Covid‑19. Большинство человек привлекли к ответственности по статье «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения».

- Дистанционное обучение в подмосковных колледжах и вузах продлевается еще на две недели, до 13 декабря. Обучение в колледжах будет продолжено на платформе «Цифровой колледж».

- Свыше 1,5 тыс пациентов с коронавирусом госпитализировали в Москве за сутки. На ИВЛ находятся 419 заболевших.

- За сутки в России зарегистрировали 27 100 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 065 больных. В Москве - 7 320.

- 76 человек с Covid‑19 умерли в Москве за сутки. С начала пандемии в городе от коронавируса скончались 8756 заболевших.

- Еще 6633 пациента выздоровели после коронавируса в столице. С начала пандемии в городе выздоровели 441 535 пациентов.