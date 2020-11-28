РИАМО - 28 ноя. На Красной площади в Москве началось торжественное открытие 15-го сезона на ГУМ-катке с участием именитых спортсменов, передает корреспондент РИАМО.

Для гостей мероприятия выступают фигуристы Маргарита Дробязко и Повилас Ванагас, которые представляют отрывок из мюзикла «Руслан и Людмила», поставленный олимпийской чемпионкой в танцах на льду Татьяной Навкой. Затем на лед ГУМ-катка выйдет обладательница всех титулов в фигурном катании Алина Загитова. Спортсменка представит отрывок из программы «Спящая красавица. Легенда двух королевств».

«Я здесь уже во второй раз, потрясающая атмосфера. <...> Когда я первый раз приезжала в Москву, гуляла по Красной площади, не могла подумать, что буду тут выступать», - сказала журналистам Загитова.

После выступлений спортсменов и артистов олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка и чемпион мира по хоккею Алексей Яшин проведут зарядку для зрителей.

Для посетителей каток начнет работу с 29 ноября. Он будет открыт ежедневно с 10:00 до 23:00. Планируется, что ГУМ-каток будет работать до 1 марта 2021 года.