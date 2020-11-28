РИАМО - 28 ноя. Подмосковный футбольный клуб «Химки» обыграл команду «Краснодар» в матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает Газета.ru.

«Встреча завершилась со счетом 1:0. Единственный мяч в составе химчан забил Мохамед Конате», - говорится в сообщении.

Игра прошла на стадионе «Арена Химки». Главным судьей матча был Сергей Иванов (Ростов-на-Дону, Россия).

В ходе игры было показано шесть желтых карточек, по три футболистам каждой команды.​