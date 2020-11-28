РИАМО - 28 ноя. В городских школах будут работать цифровые кураторы «Московской электронной школы», данное нововведение поможет упростить работу с сервисом для учителей, учеников и родителей, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Данный вопрос обсудили в ходе круглого стола «Московская электронная школа» (МЭШ). Актуальные вопросы. Командная работа. Перспективы и развитие». Также был рассмотрен вопрос создания Центра управления проектами МЭШ.

«Мы планируем проведение масштабных исследований удобства использования интерфейсов МЭШ, их оптимизацию, будем проводить много тестирований с пользователями, а также собирать предложения по развитию и улучшению. Наша команда работает на стыке образования и IT — у нас есть опыт и в том и в другом», — сказал замдиректора «ТемоЦентра» Юрий Куприянов.

Он уточнил, что компания будет выполнять роль переводчиков — понимая, о чем говорят люди из образования и какие проблемы их волнуют, можно перевести это на язык IT-специалистов и объяснить, что нужно сделать и как это сделать удобным.

Планируется, что создаваемый центр управления будет консультировать департамент информационных технологий Москвы по вопросам модернизации и развития МЭШ, формировать концепции и задачи для ведомства по доработке и проектированию новых функций сервиса и подбору новых типов контента.

Цифровые кураторы МЭШ должны будут собирать аналитику по использованию материалов и функций портала, а еще разрабатывать решения, которые могут упростить работу с сервисом.