РИАМО - 28 ноя. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин скорее всего обратится с посланием к Федеральному Собранию в начале следующего года, передает ТАСС.

«В этом году его (послания - ред.) не будет до конца года, по крайней мере, пока не планировалось», - сказал Песков.

Он отметил, что нужно ориентироваться на то, как это было в прошлые несколько лет.

В 2020 году глава государства обращался к Федеральному Собранию РФ с ежегодным посланием 15 января.